В Челябинске в предстоящие выходные изменятся маршруты движения автобусов №2, №3, №26 из-за реконструкции теплотрассы. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«Автобусы №2, №3, №26 изменят маршруты на выходных. С 22 часов 19 сентября до 6 часов утра 22 сентября будет ограничено движение на Лесопарковой в районе дома № 23 из-за реконструкции теплотрассы», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Автобусы №2 и №26 направят по проспекту Ленина, далее по Энтузиастов и Худякова. Заезда на остановку около ЮУрГУ не будет. Автобус №3 проследует от ЮУрГУ по проспекту Ленина, далее по Лесопарковой, Сони Кривой, Энтузиастов, Худякова, далее по маршруту до ЧВВАКУШ.
В Челябинске уже меняли схемы движения общественного транспорта из-за проведения крупных мероприятий. Так, 13 сентября маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев корректировали в связи с празднованием Дня города и перекрытием центральных улиц. Тогда временные изменения коснулись десятков маршрутов и были связаны с обеспечением транспортной доступности на период массовых мероприятий.
