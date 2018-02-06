{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Руководство УВЗ пыталось скрыть суд с рабочими, которым урезали зарплаты
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,22
Динамика за 2 недели
Евро 70,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 февраля 2018
06 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:26  06 февраля 2018 1

Верховная Рада приняла постановление о срыве выборов президента России

Верховная Рада в руках оппозиции. Майдан. Киев. Украина, революция, верховная рада
Украинские депутаты придумали способ отомстить за КрымФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Украинские депутаты официально намерены препятствовать проведению выборов президента в России. Соответствующее постановление приняла сегодня Верховная Рада. Касается оно пока только полуострова Крым.

Сама инициатива введения запрета принадлежит фракции «Народный фронт». В тексте постановления говорится, о планах по созданию помех для проведения голосования, но не уточняется, каких именно, сообщает телеканал RT.

На инициативу украинских депутатов уже отреагировали российские политики, в основном высмеяли. Так, к примеру, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал идею «экзотичной» и усомнился, что ее хоть кто-то в мире воспримет всерьез, пишет Nation News.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров