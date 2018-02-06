Верховная Рада приняла постановление о срыве выборов президента России

22:26 06 февраля 2018 1

Украинские депутаты придумали способ отомстить за Крым Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Украинские депутаты официально намерены препятствовать проведению выборов президента в России. Соответствующее постановление приняла сегодня Верховная Рада. Касается оно пока только полуострова Крым.

Сама инициатива введения запрета принадлежит фракции «Народный фронт». В тексте постановления говорится, о планах по созданию помех для проведения голосования, но не уточняется, каких именно, сообщает телеканал RT.

На инициативу украинских депутатов уже отреагировали российские политики, в основном высмеяли. Так, к примеру, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал идею «экзотичной» и усомнился, что ее хоть кто-то в мире воспримет всерьез, пишет Nation News.