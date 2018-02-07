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08 февраля 2018
07 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:59  07 февраля 2018 4

Лавров заявил об аллергии Запада на успехи России

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Второй день. Сочи, лавров сергей
По словам Лаврова, господство западных стран в мире — в прошломФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что успехи России вызывают у коллег на Западе «аллергию». С таким утверждением он выступил во время мастер-класса на конкурсе «Лидеры России» в Сочи.

«В контексте смены эпох, эпохи доминирования исторического Запада, как мы его называем, с переходом в эпоху многополярную у многих наших заокеанских и европейских коллег вызывают аллергию успехи, которых наша страна добилась и на внутреннем фронте, и на внешних фронтах», — цитирует Сергея Лаврова портал RT. По словам министра, эпоха господства западных стран на мировой арене прошла. В новых условиях они не могут решать проблемы в одиночку, приводит мнение Лаврова телеканал 360.

Ранее Сергей Лавров обрушился на Европу и США с критикой, заявив, что Запад «взял под крыло» украинскую власть, с которой невозможно о чем-либо договориться. Об этом свидетельствует закон о реинтеграции Донбасса, который сводит на нет все минские договоренности, отметил министр.

Дарья Корчак
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