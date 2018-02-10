Встреча Грудинина с избирателями началась с драки и задержаний

00:48 10 февраля 2018 0

Попытка сорвать выступление Павла Грудинина не удалась Фото: Анна Майорова © URA.RU

В пятницу, 9 февраля, на встрече кандидата в президенты России Павла Грудинина с избирателями в Нижнем Новгороде за драку и попытку сорвать мероприятие были задержаны двое мужчин.

Как рассказал РИА «Новости» присутствовавший на встрече депутат Госдумы Александр Ющенко, нарушители развернули плакат, начали выкрикивать различные лозунги и мешать выступлению, пытаясь сорвать встречу. У пришедших на мероприятие такое поведение вызвало соответствующую реакцию, и они решили вывести их из зала.

Сотрудники полиции задержали нарушителей порядка и отвезли их в районный отдел полиции. Сейчас решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за мелкое хулиганство.