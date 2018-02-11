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11 февраля 2018
10 февраля 2018
Главные новости Москвы
01:31  11 февраля 2018 0

«Купил в секонд-хенде за 6 долларов». Американец, развернувший российский флаг, рассказал, где взял триколор

Филипп Вахуда купил российский флаг только потому, что в магазине не оказалось чешскогоФото: Sovsport.ru, Twitter
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Болельщик из США Филипп Вахуда, развернувший на трибуне в Пхенчхане российский триколор, не планировал ехать в Корею с флагом РФ. По словам американца, он хотел купить чешский флаг, однако в магазинчике, торговавшем атрибутикой, такого не оказалось.

Как сообщает RT, российский флаг был куплен Вахудой в Новой Зеландии, в магазине, торгующем символикой и атрибутикой. Триколор обошелся ему в шесть долларов.

«Я вообще-то собирался приобрести чешский флаг — я болею за Чехию, но его там не оказалось, и я подумал: я и Россию хотел поддержать, почему бы не купить российский? И купил», — рассказал Вахуда журналистам.

Отметим, ранее американец объяснял свой поступок тем, что ему стало обидно за российских атлетов. По словам болельщика, пронести флаг на трибуну было не трудно и никакого наказания по отношению к нему не последовало.

Евгений Александров
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