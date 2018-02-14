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14 февраля 2018
17:28  14 февраля 2018 7

Сбежавший в США экс-депутат Госдумы заявил, что Путин чуть не разбился в авиакатастрофе

Открытая лицензия 17.06.2015. Илья Пономарев., пономарев илья
Беглый депутат заявил, что Путин присоединил Крым из-за плохого настроенияФото: Илья Пономарев, facebook.com

Бывший депутат Государственной Думы Илья Пономарев, в 2014 году сбежавший в США, а в 2016 году поселившийся на Украине, неожиданно заявил, что события на Украине произошли из-за того, что в феврале 2014 года вертолет Путина совершил жесткую посадку. По словам бывшего политика, это произошло под Сочи, приводит слова Пономарева «МК».

Беглец считает, что Путин воспринял жесткую посадку вертолета как попытку покушения на него иностранных спецслужб. После этого состоялось заседание высшего руководства России, на котором решали судьбу Украины и Крыма. Пономарев утверждает, что общался с кем-то из участников совещания, поэтому владеет этой информацией. Пономарев считает, что Путин решил крымский вопрос из-за того, что был в плохом настроении из-за авиаинцидента.

В отношении Пономарева в СК РФ возбуждено уголовное дело по делу о растрате средств фонда «Сколково». Илья Пономарев заочно арестован российским судом, после бегства за границу. На сегодня бывший депутат объявлен в международный розыск через Интерпол.

Александр Лукманов
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