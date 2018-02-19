В соцсетях обсуждают убийство в общежитии Кургана, где орудовал «Ганнибал Лектер»

В общежитии на улице Бажова в Кургане, где ранее местный «Ганнибал Лектер» откусил знакомой нос и уши, произошло убийство мужчины, сообщает паблик «Плохие Новости» во «ВКонтакте». По информации сообщества, погибший лишился жизни из-за перепалки в социальных сетях.
Как уточняется в публикации, инцидент произошел 16 февраля. Двое курганцев, муж и жена, отмечали день рождения. В разгар праздника на телефон женщины поступило сообщение, в котором бывшая супруга ее мужа в оскорбительной форме попросила о встрече. Ранее женщины не раз вступали в ожесточенную борьбу на просторах интернета.
Супруги выехали по месту жительства обидчицы и продолжили выяснять отношения. Перепалка переросла в драку между бывшим и нынешними мужьями зачинщицы ссоры, во время которой первый схватил нож и нанес оппоненту смертельное ранение. Мужчина впоследствии скончался от кровопотери.
Источники, знакомые с ситуацией, пояснили «URA.RU», что запись об инциденте сначала появилась в одном из курганских сообществ в социальных сетях, однако позже была удалена по просьбе родственников погибшего. В УМВД по Курганской области агентству отказались подтвердить опубликованную информацию и попросили обратиться за комментариями в следственные органы. В региональном СУ СК РФ корреспондента «URA.RU» попросили направить официальный запрос.
На момент написания материала пост в сообществе «Плохие Новости» собрал около 400 комментариев. «Опять Курган прославился», — сетуют под записью жители Зауралья. Напомним, в ноябре прошлого года большой резонанс по всей стране вызвала история курганского «Ганнибала Лектера» Анатолия Ежкова, который в состоянии наркотического опьянения искусал свою подругу. Интервью с мужчиной показали на «Первом канале». Сейчас Ежков находится под стражей, однако одна из жительниц города утверждает, что на днях встретила его в местном супермаркете.