Курганцы опознали в покупателе супермаркета «Ганнибала Лектера», разорвавшего зубами женщину

15:08 12 февраля 2018 0

В эфире программы Анатолий Ежков расплакался Фото: фрагмент программы «Первого канала» «Мужское и женское»

Жительница Кургана заявила, что встретила в супермаркете Анатолия Ежкова, которого прозвали «Ганнибал Лектер» после того, как он едва не откусил своей любовнице нос и уши. Своим подозрением в сообществе «Инцидент. Курган» соцсети «ВКонтакте» поделилась Ольга Минина.

«Сегодня видела его в „Метрополисе“ с дамой, сначала понять не могла, откуда я его знаю», — написала Ольга. Сообщила она и другие детали: «Даму от кассы он послал за хлебом, выговор ей был, что забыла. И покупки оплачивала спутница». Ольга возмутилась, почему такой опасный преступник оказался на свободе.

«Это не дама, это ужин», — мрачно пошутили комментаторы. «Все, кто субботу отгулял хорошо, утром на каннибала похожи», — отметил Максим Горлов.

В пресс-службе УМВД по Курганской области «URA.RU» заверили, что жительница Кургана ошиблась — Анатолий Ежков находится в СИЗО, куда был заключен после того, как нарушил условия подписки о невыезде и направился в Москву на ток-шоу «Мужское и женское». В итоге передача вышла с записанным интервью Ежкова: он во всем обвинил свою жертву, которая якобы принимала наркотики.