21:19 20 февраля 2018 0

Насилие над покупателем совершили в Москве Фото: Илья Московец © URA.RU

Нашумевшее сообщение НТВ об избиении покупателя в тюменской «Пятерочке» оказалось фейком. Собравший множество откликов тюменцев ролик был снят в совершенно другом месте.

Паблик НТВ «Вконтакте» разместил 18 февраля видео, в котором показано, как покупателя избивают сотрудники магазина якобы за то, что он хотел украсть пиво. При этом дело, якобы, происходило в Тюмени. «Покупателя, заподозренного в краже, избили и протащили по полу работники супермаркета. Видео из Тюмени», — гласило сообщение.

Но позже выяснилось, что видео пользователя youtube Kornei Chukovskiy никакого отношения к региону не имеет: инцидент произошел 15 февраля в одном из московских магазинов. «Парень забыл дома деньги, но вел себя спокойно», — написал автор видео. После этого охранники затащили горе-покупателя в подсобку, где удерживали до приезда сотрудников правоохранительных органов.

К моменту, когда все выяснилось, ролик успел разойтись по тюменским пабликам, пользователи которых сочувствовали пострадавшему любителю пива и оставляли негативные отзывы в адрес магазина. В одной из тюменских групп пост набрал более 100 комментариев.