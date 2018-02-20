{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Решение отложить снос телебашни Екатеринбурга принято в Кремле
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,89
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 февраля 2018
20 февраля 2018
Главные новости 
21:19  20 февраля 2018 0

Тюменский магазин пострадал из-за фэйка с избиением покупателя. ВИДЕО

Магазин «Пятёрочка. Магнитогорск, продукты, кассы, магазин
Насилие над покупателем совершили в МосквеФото: Илья Московец © URA.RU

Нашумевшее сообщение НТВ об избиении покупателя в тюменской «Пятерочке» оказалось фейком. Собравший множество откликов тюменцев ролик был снят в совершенно другом месте.

Паблик НТВ «Вконтакте» разместил 18 февраля видео, в котором показано, как покупателя избивают сотрудники магазина якобы за то, что он хотел украсть пиво. При этом дело, якобы, происходило в Тюмени. «Покупателя, заподозренного в краже, избили и протащили по полу работники супермаркета. Видео из Тюмени», — гласило сообщение.

Но позже выяснилось, что видео пользователя youtube Kornei Chukovskiy никакого отношения к региону не имеет: инцидент произошел 15 февраля в одном из московских магазинов. «Парень забыл дома деньги, но вел себя спокойно», — написал автор видео. После этого охранники затащили горе-покупателя в подсобку, где удерживали до приезда сотрудников правоохранительных органов.

К моменту, когда все выяснилось, ролик успел разойтись по тюменским пабликам, пользователи которых сочувствовали пострадавшему любителю пива и оставляли негативные отзывы в адрес магазина. В одной из тюменских групп пост набрал более 100 комментариев.

Наталья Двизова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров