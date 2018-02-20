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21 февраля 2018
20 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
22:45  20 февраля 2018 1

В штаб Путина нагрянула вся екатеринбургская элита. К выборам это отношения не имеет. ФОТО

Открытие центра искусств «Главный проспект». Екатеринбург
Уорхолл со своим консервированным супом стал частью уральской политикиФото: Александр Ельчищев © URA.RU
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Искушенной публике Екатеринбурга во вторник, 20 февраля, презентовали Международный центр искусств. На его открытии под крышей жилого комплекса «Главный проспект» деятелям культуры, чиновникам, политикам и бизнесменам представили работы художников разных стран и направлений.

В богатой экспозиции нового центра серии Энди Уорхола, работы Роя Лихтенштейна и Такаси Мураками соседствуют с работами уральских авторов, и все вместе они расположены в зале под огромной статуей Петра Первого. Координатором площадки вступает известная галеристка Марина Альвитр: часть ее собрания искусств, как ожидается, переедет в здание «Главного проспекта».

До сегодняшнего открытия жилой комплекс, принадлежащий бизнесмену Олегу Гусеву, не пустовал. Месяц назад здесь (с другого входа в здание) открылся ежедневно работающий штаб кандидата в президенты России Владимира Путина. На презентации центра искусств, впрочем, появился только один из пяти его сопредседателей — глава свердловского исполкома ОНФ Жанна Рябцева.

Кроме нее на церемонии открытия были замечены директор екатеринбургской Оперы Андрей Шишкин и руководитель Областного краеведческого музея Наталья Ветрова. Компанию им составили сенатор Аркадий Чернецкий, спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, члены свердловского правительства Александр Ковальчик, Леонид Рапопорт, Ольга Глацких и Светлана Учайкина, бизнесмен Владимир Титов, музыкант Евгений Горенбург и дизайнер Нина Ручкина, политтехнолог Александр Ханин. В числе присутствующих заметили также депутата гордумы Анатолия Никифорова, его областного коллегу Владимира Власова, а также главу Орджоникидзевского района Вячеслава Трапезникова.

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Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Антон Ольшанников
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