Жители из разных районов Екатеринбурга испугались сильного грохота, который раздался на юге города. У некоторых едва не повыбивало окна, поделились читатели URA.RU.
«Сильный грохот было слышно на Елизавете. У нас чуть окна не вылетели», — прокомментировал собеседник. Другие пояснили, что грохот было слышно на Уктусе, Юго-Западе и в Академическом районе. По одной из версий, звук раздался от одного из карьеров, где проводят работы.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию, областное ГУ МЧС и ЦВО. В первом ведомстве пояснили, что обращений не поступало, ответ от второго и третьего ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!