«Чуть окна не вылетели»: сильный грохот раздался в Екатеринбурге. Фото

Сильный грохот раздался в Екатеринбурге
Грохот услышали на юге города
Жители из разных районов Екатеринбурга испугались сильного грохота, который раздался на юге города. У некоторых едва не повыбивало окна, поделились читатели URA.RU.

«Сильный грохот было слышно на Елизавете. У нас чуть окна не вылетели», — прокомментировал собеседник. Другие пояснили, что грохот было слышно на Уктусе, Юго-Западе и в Академическом районе. По одной из версий, звук раздался от одного из карьеров, где проводят работы.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию, областное ГУ МЧС и ЦВО. В первом ведомстве пояснили, что обращений не поступало, ответ от второго и третьего ожидается.

