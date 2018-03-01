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Главные новости Челябинской области
03:42  01 марта 2018 0

Житель Челябинской области нашел через соцсети родную сестру спустя 40 лет после разлуки

Женщина узнала себя на детском фото, по которому ее искал братФото: страница Елены Темниковой «ВКонтакте»

Жителю Челябинской области удалось отыскать через социальные сети родную сестру, с которой его разлучили в раннем детстве. Женщина узнала себя на детском фото сорокалетней давности.

Будучи детьми, брат с сестрой оказались в разных городах после развода родителей. Мать с сыном уехала из Озерска в Иркутск, а отец с дочкой остались в под Челябинском. Позже девочка попала в детский дом, а у брата в память о ней осталась только ее фотография.

Спустя 40 лет мужчина решил на удачу написать объявление в группу Озерска «ВКонтакте» и прикрепить к нему снимок. Его увидели несколько знакомых женщины и скинули со словами: «Посмотри, история как у тебя». Так и оказалось.

«Я тогда сидела на работе, мне начали присылать запись, просто поделиться. У меня чуть крыша не поехала, поверить не могла, что мои нашлись», — приводит «Подслушано Озерск» слова женщины. Теперь она собирает деньги, чтобы съездить к семье.

Сергей Демин
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