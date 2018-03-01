«Не ждите!». Коммунисты заявили, что Грудинин не приедет в Челябинск

Штаб Павла Грудинина в Челябинске опроверг слухи о том, что кандидат в президенты России от КПРФ приедет на Южный Урал, чтобы принять участие в митинге «СтопГОКА». Как сообщили «URA.RU» в штабе, с просьбой подтвердить или опровергнуть приезд Грудинина в ближайшие выходные к ним обратились из мэрии Челябинска.
Информация о приезде Грудинина стала обсуждаться после митинга 18 февраля. Слухи дошли до мэрии Челябинска, куда стали звонить горожане с вопросом о приезде кандидата в президенты. Власти связались со штабом Грудинина, после чего коммунисты выступили со специальным заявлением.
«Мы официально заявляем: данная информация является провокацией и не соответствует действительности. В этот день Павел Николаевич проводит встречу с избирателями в Иркутске. На сегодняшний день поездка Павлом Николаевичем в Челябинск не запланирована», — говорится в заявлении штаба. «URA.RU» сообщили, что если Грудинин и приедет в Челябинск, то «это произойдет, возможно, после 8 марта».
Кроме того, в Челябинске обсуждалось, что на митинг 4 марта может приехать кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. В штабе Собчак в разговоре с «URA.RU» также эту информацию опровергли.