05 июля 2025

Главу СКР возмутило надругательство над сыном участника СВО в челябинском лагере

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Бастрыкин затребовал доклады о противоправных действиях в отношении малолетнего
Бастрыкин затребовал доклады о противоправных действиях в отношении малолетнего Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклады по уголовным делам о противоправных действиях в отношении малолетнего, над которым надругались старшие подростки на берегу озера Увильды в детском лагере. Об этом сообщает пресс-служба СКР. 

«В сети Интернет сообщается о совершении тремя подростками противоправных действий в отношении семилетнего ребенка в одном из детских оздоровительных лагерей в Аргаяшском районе, где дети находились под присмотром тренеров спортклуба. Мер реагирования до настоящего времени не принято, сотрудники лагеря попытались скрыть случившееся», — пишет telegram-канал информационного центра СКР.

Ведомство отмечает, что В СУ СКР по области по данному факту возбуждены два уголовных дела. Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовных дел. 

Ранее в детском лагере «Юность» на берегу озера Увильды трое детей надругались над семилетним сыном участника СВО. Как сообщил отец пострадавшего, к его сыну были применены насильственные действия сексуального характера со стороны более взрослых детей. Виноватым в надругательстве от 11 до 13 лет, и они не достигли возраста уголовной ответственности. Сейчас они находятся дома.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклады по уголовным делам о противоправных действиях в отношении малолетнего, над которым надругались старшие подростки на берегу озера Увильды в детском лагере. Об этом сообщает пресс-служба СКР.  «В сети Интернет сообщается о совершении тремя подростками противоправных действий в отношении семилетнего ребенка в одном из детских оздоровительных лагерей в Аргаяшском районе, где дети находились под присмотром тренеров спортклуба. Мер реагирования до настоящего времени не принято, сотрудники лагеря попытались скрыть случившееся», — пишет telegram-канал информационного центра СКР. Ведомство отмечает, что В СУ СКР по области по данному факту возбуждены два уголовных дела. Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовных дел.  Ранее в детском лагере «Юность» на берегу озера Увильды трое детей надругались над семилетним сыном участника СВО. Как сообщил отец пострадавшего, к его сыну были применены насильственные действия сексуального характера со стороны более взрослых детей. Виноватым в надругательстве от 11 до 13 лет, и они не достигли возраста уголовной ответственности. Сейчас они находятся дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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