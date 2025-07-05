05 июля 2025

Челябинка поймала огромного карпа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трофейная рыба была поймана на озере Яу-Балык
Трофейная рыба была поймана на озере Яу-Балык Фото:

Жительница Кусы Челябинской области поймала огромного карпа. Вес рыбы составил более 9 килограмм. 

«Елена Братанова вытянула огромного карпа весом 9 килограммов 280 граммов. Трофейная рыба была поймана в озере Яу-Балык», — об этом сообщает кусинская газета «Жизнь района».

Ранее главный врач районной больницы села Аргаяш Александр Попов поделился успешным уловом. Ему удалось поймать на спиннинг крупного сома.

Вес карпа составил 9 килограмм 280 грамм
Вес карпа составил 9 килограмм 280 грамм
Фото:

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Жительница Кусы Челябинской области поймала огромного карпа. Вес рыбы составил более 9 килограмм.  «Елена Братанова вытянула огромного карпа весом 9 килограммов 280 граммов. Трофейная рыба была поймана в озере Яу-Балык», — об этом сообщает кусинская газета «Жизнь района». Ранее главный врач районной больницы села Аргаяш Александр Попов поделился успешным уловом. Ему удалось поймать на спиннинг крупного сома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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