Трофейная рыба была поймана на озере Яу-Балык
Жительница Кусы Челябинской области поймала огромного карпа. Вес рыбы составил более 9 килограмм.
«Елена Братанова вытянула огромного карпа весом 9 килограммов 280 граммов. Трофейная рыба была поймана в озере Яу-Балык», — об этом сообщает кусинская газета «Жизнь района».
Ранее главный врач районной больницы села Аргаяш Александр Попов поделился успешным уловом. Ему удалось поймать на спиннинг крупного сома.
Вес карпа составил 9 килограмм 280 грамм
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