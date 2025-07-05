05 июля 2025

В центре Челябинска вновь изменят движение транспорта. Фото

Движение по проспекту Ленина в Челябинске запустят 7 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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С 6 утра 7 июля откроют движение по проспекту Ленина в Челябинске (архивное фото)
С 6 утра 7 июля откроют движение по проспекту Ленина в Челябинске (архивное фото) Фото:

Движение по проспекту Ленина в Челябинске откроют 7 июля с 6:00 утра после завершения работ на пересечении с Свердловским проспектом. Об этом сообщил официальный telegram-канал городской администрации.

«АО „УСТЭК-Челябинск“ завершило работы на пересечении проспекта Ленина и Свердловского проспекта», — говорится в сообщении. В связи с проведением очередного этапа работ по реконструкции теплотрассы участок Свердловского проспекта, расположенный между улицей Сони Кривой и проспектом Ленина, будет закрыт для движения транспорта до 27 июля.

На время ограничений движение общественного транспорта останется измененным. Автобусы № 51 и 58 в сторону северо-запада будут объезжать перекрытый участок по улицам Сони Кривой и Энгельса, в обратном направлении они вернутся на привычный маршрут. Для пассажиров организован компенсационный маршрут, который соединит Областную больницу, улицы Блюхера, Воровского, Красную, Труда, Кирова и Теплотехнический институт.

Троллейбус № 12 будет следовать по измененной схеме: от АМЗ по улицам Воровского, Курчатова, Энгельса, Коммуны и далее по Свердловскому проспекту. Временная остановка для всех маршрутов размещена в районе дома № 34 по улице Сони Кривой при движении в сторону улицы Энгельса.

Новая схема движения по проспекту Ленина
Новая схема движения по проспекту Ленина
Фото:

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Движение по проспекту Ленина в Челябинске откроют 7 июля с 6:00 утра после завершения работ на пересечении с Свердловским проспектом. Об этом сообщил официальный telegram-канал городской администрации. «АО „УСТЭК-Челябинск“ завершило работы на пересечении проспекта Ленина и Свердловского проспекта», — говорится в сообщении. В связи с проведением очередного этапа работ по реконструкции теплотрассы участок Свердловского проспекта, расположенный между улицей Сони Кривой и проспектом Ленина, будет закрыт для движения транспорта до 27 июля. На время ограничений движение общественного транспорта останется измененным. Автобусы № 51 и 58 в сторону северо-запада будут объезжать перекрытый участок по улицам Сони Кривой и Энгельса, в обратном направлении они вернутся на привычный маршрут. Для пассажиров организован компенсационный маршрут, который соединит Областную больницу, улицы Блюхера, Воровского, Красную, Труда, Кирова и Теплотехнический институт. Троллейбус № 12 будет следовать по измененной схеме: от АМЗ по улицам Воровского, Курчатова, Энгельса, Коммуны и далее по Свердловскому проспекту. Временная остановка для всех маршрутов размещена в районе дома № 34 по улице Сони Кривой при движении в сторону улицы Энгельса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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