Под Ашой в поселке Кропачево Челябинской области погиб 17-летний мотоциклист после столкновения с автомобилем Lada Priora, которым управлял его ровесник. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
«В поселке Кропачево на улице Свердлова произошло ДТП с участием подростков. Водитель автомобиля Lada Priora 17-летний юноша, не имея водительских прав, при выполнении разворота допустил столкновение с двигающимся навстречу мотоциклом под управлением несовершеннолетнего. После удара мотоцикл врезался в припаркованный на обочине автобус. В результате аварии молодой мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи», — рассказали в ведомстве.
Сейчас инспекторы рассматривают вопрос о привлечении к ответственности родителей обоих подростков за ненадлежащий контроль за несовершеннолетними. На место смертельной аварии выехал Ашинский городской прокурор Александр Калинин для координации действий оперативных служб. По данному факту возбуждено уголовное дело по «в» ч. 4 ст 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами).
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