Назван полигон, на котором американцы тренируют украинских военных

Названо место, где военные из США обучают украинских солдат. Советский полигон Яворов (в 30 км к северо-западу от Львова) еще в 2015 был переоборудован для этих целей, пишет швейцарское издание Le Temps.
Главной целью обучения стало повышение квалификации личного состава Военных сил Украины. Якобы это поможет военным быстрее адаптироваться под стандарты НАТО. На полигоне работают не только представители США. Там есть литовские, английские и канадские специалисты, отмечает «Русская планета». С 2015 года переквалификацию прошло более шести тысяч солдат. На месте постоянно находятся около 200 американских и 250 канадских военных. Для них построены столовые, спортзалы и казармы.
Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании специального военного подразделения. Сообщалось, что подобные отряды создаются в стране с 2016 года.
В минувшую субботу спецпредставитель США по конфликту на Украине Курт Уолкер заявил, что Донецкую и Луганскую народные республики необходимо расформировать, так как они не вписываются в государственную систему страны.