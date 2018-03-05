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Главные новости Югры
19:11  05 марта 2018 3

Украинец отбил югорчанке легкие, требуя российское гражданство. Реакция силовиков: «будьте осторожнее на улице»

Валерия — известный в Сургуте портретист, рисует шаржи. Сейчас она пытается спасти свою жизньФото: страница Валерии Ридель во «ВКонтакте»

Жительницу Сургута Валерию Ридель третий год избивает подданный Украины — ее бывший муж Василий Терещук требует от нее помощи в получении гражданства России. Об этом сама Ридель рассказала «URA.RU».

По версии Валерии, проблемы в семье начались после «Майдана». «У него поменялось все восприятие. Начал говорить о моих нацистских наклонностях, появилось рукоприкладство. Я не смогла терпеть моральное и физическое унижение и приняла решение с ним развестись», — рассказывает Ридель. В суде о разделе имущества, по словам женщины, бывший муж представил подложные документы, по которым к нему отошли автомобиль и часть жилого дома, а все долги при этом остались на экс-супруге — она оформляла на себя кредиты. Попытка оспорить это решение привела к тому, что Терещук сначала угрожал, а после стал просто избивать ее. Женщина каждый раз снимала побои, но в полиции отказывали в возбуждении дела.

«Человек таскал меня по асфальту, выдирал волосы, пинал — все на глазах у людей. На мои крики о помощи выбежали люди и вызвали полицию. И снова отказ в возбуждении уголовного дела. Предоставляю СМС-угрозы, записи телефонных разговоров, судмедэкспертизы. Но рекомендации одни и те же: „Не открывайте двери!.. Будьте осторожнее на улице“. Последний раз он мне отбил легкие, я до сих пор заикаюсь», — уверяет женщина. Она говорит, что у нее были видеозаписи избиений на телефоне, но экс-супруг узнал об этом и забрал телефон.

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По словам Валерии, бывший муж даже пытался похитить одного из ее детей и вывезти на Украину. «Для меня дети на первом месте, он это знает и манипулирует этим, пытается запугать. Ему и наши дети нужны только для того, чтобы гражданство через них получить, раз я ему не помогаю», — рассказывает многодетная мать. Женщина написала жалобы в Генпрокуратуру и губернатору Югры в надежде, что хотя бы кто-то обратит внимание, как ее буквально забивают до смерти.

«URA.RU» удалось связаться с экс-супругом Валерии, который представил иную версию развития событий. По словам Василия Терещука, бывшая жена ему просто мстит. «Она говорит: ты хохляра, я тебя посажу и депортирую. Склоняюсь к тому, что все это из-за имущества. Было много заявлений, по одной административной статье даже осудили. Сказали — будет еще одно дело — и тогда уже уголовное. Я плачу алименты, у меня новая семья. С Валерией никакого разговора не получается, просто пишет на меня постоянно жалобы», — рассказал Василий.

На момент публикации получить комментарий об этой ситуации в полиции не удалось — в адрес руководства УМВД по ХМАО направлен официальный запрос.

Антон Степыгин
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