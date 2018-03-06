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06 марта 2018
09:46  06 марта 2018 0

«Пузатая» Волочкова станцевала с задранной юбкой. «Клоун клоуном». ВИДЕО

Балерина разочаровала поклонниковФОТО: Анастасия Волочкова, Instagram

Скандально известная балерина, экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова продемонстрировала на вечеринке латину. Она станцевала на огромных шпильках в коротком красном платье, чем вызвала негодование подписчиков.

«Подурачились конкретно. Было весело», — подписала балерина видео, на котором она со знакомым развлекается в ресторане вместе с бразильскими танцовщицами. Волочкова на записи демонстрирует быстрые движения ногами и повороты. Ее фанаты раскритиковали танец и наряд балерины, а также ее фигуру, отмечают «Дни.ру».

«Живот забыла втянуть»; «А Настя беременная? что пузико торчит»; «Ужасный дешевый видон!»; «У вас чулки спадают! Там недалеко и трусики упадут. Платьице подлиньше надо!»; «Это не чулки спустились, а юбка задралась»; «Клоун клоуном. Очень странно. Неужели ей нравится быть посмещищем», «Я в шоке! Она даже танцевать не умеет! Шпагат ее удел, рвать промежность», «Пластики ноль», — возмущаются поклонники.

Ранее балерина вошла в топ популярных персон по запросам пользователей «Яндекса» в 2017 году, отмечает «Национальная служба новостей». Она составила компанию звезде интернета Диане Шурыгиной, телеведущему Андрею Малахову, певцу Диме Билану, режиссеру Кириллу Серебренникову, и другим.

Рита Теркина
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