22:32 07 марта 2018 0

Владимир Путин «восстановил» Игоря Шувалова в должности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин в преддверии праздника 8 марта встретился в Самаре с женщинами-предпринимателями. В ходе беседы одна из участниц встреч оговорилась, неправильно назвав должность вице-премьера Игоря Шувалова, насмешив главу государства.

Представительница бизнес-сообщества Самары пожаловалась Владимиру Путина на «министра Шувалова», который отказывается всерьез воспринимать женское предпринимательство. Президент подправил собеседницу: «Шувалова понизили. Он вообще-то первый вице-премьер, но министр тоже хорошо», — цитирует главу государства Life.

Известно, что одной из основных тем при обсуждении стали внеплановые многочисленные проверки, которые проводят надзорные ведомства на предприятиях малого и среднего бизнеса. По словам президента, сейчас правительством разрабатывается комплекс мер, направленных на решение данного вопроса.

Напомним, что Игорь Шувалов с 2008 года занимает должность первого заместителя главы кабинета министров РФ. Помимо этого, он является действующим государственным советником России 1-го класса.