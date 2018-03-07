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07 марта 2018
22:32  07 марта 2018 0

Путин посмеялся над оговоркой собеседницы. «Шувалова понизили». ВИДЕО

Визит Президента РФ Владимира Путина на
Владимир Путин «восстановил» Игоря Шувалова в должностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Президент РФ Владимир Путин в преддверии праздника 8 марта встретился в Самаре с женщинами-предпринимателями. В ходе беседы одна из участниц встреч оговорилась, неправильно назвав должность вице-премьера Игоря Шувалова, насмешив главу государства.

Представительница бизнес-сообщества Самары пожаловалась Владимиру Путина на «министра Шувалова», который отказывается всерьез воспринимать женское предпринимательство. Президент подправил собеседницу: «Шувалова понизили. Он вообще-то первый вице-премьер, но министр тоже хорошо», — цитирует главу государства Life.

Известно, что одной из основных тем при обсуждении стали внеплановые многочисленные проверки, которые проводят надзорные ведомства на предприятиях малого и среднего бизнеса. По словам президента, сейчас правительством разрабатывается комплекс мер, направленных на решение данного вопроса.

Напомним, что Игорь Шувалов с 2008 года занимает должность первого заместителя главы кабинета министров РФ. Помимо этого, он является действующим государственным советником России 1-го класса.

Сергей Макеев
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