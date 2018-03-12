В Зауралье уберут свалку возле озера, о судьбе которого рассказали президенту

В Курганской области прокуратура через суд обязала администрацию Кетовского сельсовета убрать свалку неподалеку от проблемного озера Чаша. Об этом сегодня сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как отметили в прокуратуре, несанкционированная свалка расположилась на земельных участках восточнее озера. Согласно законодательству, органы местного самоуправления обязаны организовывать сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов. «Невыполнение обязанностей по ликвидации свалок нарушало права граждан на благоприятную окружающую среду и ее защиту от негативного воздействия. По результатам проверки прокурор направил в суд административное исковое заявление», — уточнили в ведомстве и добавили, что суд удовлетворил требование в полном объеме.
Отметим, что озеро Чаша и близлежащие земли страдают от сброса отходов с 70-х годов прошлого века. В декабре 2017 года местные жители обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить загрязнение водоема. Временно исполнявший обязанности главы Кетовского района Олег Язовских тогда пояснил «URA.RU», что на строительство очистных сооружений на озере потребуется порядка 15 млрд рублей.