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13 марта 2018
12 марта 2018
00:11  13 марта 2018 0

Пользователи Instagram обвинили разработчиков в расизме

Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, инстаграм, instagram, приложения для телефона
Пользователи усмотрели в GIF-изображениях расизмФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Разработчики приложения Instagram решили отказаться от интеграции с сервисом Gifhy, который позволяет оформлять фото и видео при помощи GIF-изображений. Главной причиной стало возмущение пользователей социальной сети некоторыми «гифками».

В частности их внимание привлекло изображение «счетчика смертей в результате преступлений темнокожих». Многие пользователи Instagram посчитали «гифку» расисткой. Представители приложения сообщили, что не вернутся к интеграции до тех пор, пока окончательно не разберутся в ситуации. Компания должна быть уверена, что ничего подобного не повторится, иначе GIF-изображения больше не появятся в социальной сети, передает «Экономика сегодня».

Некоторые пользователи соцсети, к слову, высказали свое недовольство таким решением, не усмотрев в изображениях ничего оскорбительного.

Александр Черноскутов
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