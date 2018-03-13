Пользователи Instagram обвинили разработчиков в расизме

00:11 13 марта 2018 0

Пользователи усмотрели в GIF-изображениях расизм Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Разработчики приложения Instagram решили отказаться от интеграции с сервисом Gifhy, который позволяет оформлять фото и видео при помощи GIF-изображений. Главной причиной стало возмущение пользователей социальной сети некоторыми «гифками».

В частности их внимание привлекло изображение «счетчика смертей в результате преступлений темнокожих». Многие пользователи Instagram посчитали «гифку» расисткой. Представители приложения сообщили, что не вернутся к интеграции до тех пор, пока окончательно не разберутся в ситуации. Компания должна быть уверена, что ничего подобного не повторится, иначе GIF-изображения больше не появятся в социальной сети, передает «Экономика сегодня».

Некоторые пользователи соцсети, к слову, высказали свое недовольство таким решением, не усмотрев в изображениях ничего оскорбительного.