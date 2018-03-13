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13 марта 2018
12 марта 2018
Главные новости Свердловской области
16:30  13 марта 2018 0

У свердловской «Справедливой России» забрали тему, которая приносила им победы на всех выборах

Пресс-конференция СР. Екатеринбург, ионин дмитрий
Дмитрий Ионин не смог оставить после себя преемникаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

15 марта члены комитета Заксобрания Свердловской области по инфраструктуре и жилищной политике выберут нового заместителя председателя комитета. Как сообщил «URA.RU» источник в парламенте, единственным согласованным кандидатом на вакантный пост стал депутат от ЛДПР Павел Мякишев.

До ноября 2017 года заместителем руководителя комитета был Дмитрий Ионин. Он активно использовал свою парламентскую должность в партийной работе как куратор общественной организации «Справедливой ЖКХ». Ионин досрочно сложил с себя полномочия в связи с переходом на работу в Госдуму РФ.

Получить официальный комментарий у представителей регионального отделения «Справедливой России» не удалось. Коммунальная тема была основной для местных справедливороссов с 2011 года. Опираясь на успешный опыт набора голосов, прежний лидер партячейки Александр Бурков перенес ее и на российский уровень, устроив в 2016 году общефедеральную кампанию «Справедливое ЖКХ».

Константин Джултаев
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