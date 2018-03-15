В Челябинске военно-спортивный клуб оказался экстремистской ячейкой

В Челябинске вынесен приговор организатору военного-спортивного клуба, использовавшегося в качестве прикрытия экстремисткой ячейки. Лидер южноуральских анархо-синдикалистов получил 11 лет колонии строгого режима.
Суд установил, что молодой человек вовлекал в организацию своих знакомых, в том числе — бывших военных. Участники объединения обучались стрельбе, обращению с холодным оружием и взрывчатыми веществами. Отдельно отрабатывались ситуации, в которых экстремистам пришлось бы вступать в уличное противостояние с полицией.
«По месту жительства осужденного и в тайниках обнаружены и изъяты боевые патроны к стрелковому оружию, гранаты, взрывчатые вещества, материалы экстремистской направленности, военная амуниция и атрибутика радикально-националистических организаций», — цитирует заявление пресс-службы УФСБ по Челябинской области «Первый областной».
Помимо организации экстремистского сообщества лидер ячейки был признан виновным в продаже наркотиков, а также незаконном приобретении, хранении, перевозке боеприпасов. Деньги, вырученные от продажи нелегальных веществ, челябинец использовал для поддержания своей организации.