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15 марта 2018
14 марта 2018
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Главные новости Челябинской области
20:40  15 марта 2018 0

В Челябинске военно-спортивный клуб оказался экстремистской ячейкой

Клипарт. Оружие. Челябинск, патрон
Уральские экстремисты основательно запаслись оружиемФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске вынесен приговор организатору военного-спортивного клуба, использовавшегося в качестве прикрытия экстремисткой ячейки. Лидер южноуральских анархо-синдикалистов получил 11 лет колонии строгого режима.

Суд установил, что молодой человек вовлекал в организацию своих знакомых, в том числе — бывших военных. Участники объединения обучались стрельбе, обращению с холодным оружием и взрывчатыми веществами. Отдельно отрабатывались ситуации, в которых экстремистам пришлось бы вступать в уличное противостояние с полицией.

«По месту жительства осужденного и в тайниках обнаружены и изъяты боевые патроны к стрелковому оружию, гранаты, взрывчатые вещества, материалы экстремистской направленности, военная амуниция и атрибутика радикально-националистических организаций», — цитирует заявление пресс-службы УФСБ по Челябинской области «Первый областной».

Помимо организации экстремистского сообщества лидер ячейки был признан виновным в продаже наркотиков, а также незаконном приобретении, хранении, перевозке боеприпасов. Деньги, вырученные от продажи нелегальных веществ, челябинец использовал для поддержания своей организации.

Сергей Макеев
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