В Сети появилось видео нового iPhone

04:07 17 марта 2018 0

Новый iPhone похож на флагманскую модель X Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На одном из каналов видеохостинга YouTube появилось видеозапись, на которой, предположительно, представлена новая модель iPhone SE. Гаджет, судя по записи, получит обновленный дизайн, но при этом сохранит четырехдюймовый экран.

Ролик был загружен китайским порталом Macotakara, который как раз специализируется на утечках в области новых технологий. Смартфон от Apple, если верить записи, будет оснащен дисплеем на всю ширину и длину лицевой панели, а также датчиком распознавания лица Face ID [как iPhone X]. Кроме того, модель имеет двойную вертикальную камеру, пишет Nation News.

Представленный на видео смартфон, к слову, отличается от снимков, которые были опубликованы в январе. На них модель SE так же похожа на нынешний флагман X, но имела одну камеру.