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17 марта 2018
16 марта 2018
04:07  17 марта 2018 0

В Сети появилось видео нового iPhone

iphone 6 plus, айфон, apple, iphone 6, смартфон
Новый iPhone похож на флагманскую модель XФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Apple завоевывает мир
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На одном из каналов видеохостинга YouTube появилось видеозапись, на которой, предположительно, представлена новая модель iPhone SE. Гаджет, судя по записи, получит обновленный дизайн, но при этом сохранит четырехдюймовый экран.

Ролик был загружен китайским порталом Macotakara, который как раз специализируется на утечках в области новых технологий. Смартфон от Apple, если верить записи, будет оснащен дисплеем на всю ширину и длину лицевой панели, а также датчиком распознавания лица Face ID [как iPhone X]. Кроме того, модель имеет двойную вертикальную камеру, пишет Nation News.

Представленный на видео смартфон, к слову, отличается от снимков, которые были опубликованы в январе. На них модель SE так же похожа на нынешний флагман X, но имела одну камеру.

Сергей Демин
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