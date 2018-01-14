Фото нового поколения 4-дюймового смартфона от компании Apple — iPhone SE опубликовано в Сети. Снимком поделился один из сотрудников завода по производству «яблочных» смартфонов в Китае.
На фотографиях показана только стеклянная задняя панель гаджета. iPhone SE 2018 по дизайну очень похож на популярный флагман Apple — iPhone X. У нового гаджета будет всего лишь одна камера. Уже сейчас ясно, что новый смартфон будет больше своего предшественника, пишет информагентство Nation News.
Ранее стало известно, что Apple намеренно замедляла работу ряда старых моделей iPhone, чтобы увеличить продажи новых гаджетов. Делом американской компании занялась французская прокуратура. После этого скандала к дилерам корпорации уже обращаются клиенты, у которых смартфоны быстро теряют зарядку.
Однако скандал не помешал «яблочникам» анонсировать вначале года производство новой модели iPhone SE. Предполагается, что новый «айфон» может получить кнопку Home, которой нет у новейшего iPhone X. В России цена нового смартфона составит 35-45 тысяч рублей в зависимости от объема внутренней памяти, полагают эксперты рынка.