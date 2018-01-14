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14 января 2018
Главные новости Москвы
08:38  14 января 2018 1

В Сети появились фотографии нового iPhone SE

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , смартфон, айфон, apple, iphone 10
iPhone SE может появиться в продаже к концу годаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Apple завоевывает мир
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Фото нового поколения 4-дюймового смартфона от компании Apple — iPhone SE опубликовано в Сети. Снимком поделился один из сотрудников завода по производству «яблочных» смартфонов в Китае.

На фотографиях показана только стеклянная задняя панель гаджета. iPhone SE 2018 по дизайну очень похож на популярный флагман Apple — iPhone X. У нового гаджета будет всего лишь одна камера. Уже сейчас ясно, что новый смартфон будет больше своего предшественника, пишет информагентство Nation News.

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Фото: Соцсети

Ранее стало известно, что Apple намеренно замедляла работу ряда старых моделей iPhone, чтобы увеличить продажи новых гаджетов. Делом американской компании занялась французская прокуратура. После этого скандала к дилерам корпорации уже обращаются клиенты, у которых смартфоны быстро теряют зарядку.

Однако скандал не помешал «яблочникам» анонсировать вначале года производство новой модели iPhone SE. Предполагается, что новый «айфон» может получить кнопку Home, которой нет у новейшего iPhone X. В России цена нового смартфона составит 35-45 тысяч рублей в зависимости от объема внутренней памяти, полагают эксперты рынка.

Нина Калинина
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