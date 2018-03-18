Сайт Центризбиркома подвергся массированной кибератаке с IP-адресов 15 стран

Сайт Центризбиркома России подвергся массированной DDoS-атаке с IP-адресов из 15 стран. Кибернападение, произошедшее в день выборов президента страны, было успешно отражено, сообщил председатель ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, пик активности хакеров пришелся на период с двух часов ночи до пяти утра. Источники атаки были расположены в 15 странах, передает слова Памфиловой ТАСС. Также была зафиксирована атака на информационно-справочный центр ЦИК: в частности, многократно увеличилась нагрузка на ресурс.
Ранее глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил о резко выросшем количестве кибератак на российские сайты, в том числе на сайты Роскомнадзора и портала «Лента.ру».
Выборы президента России стартовали утром 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).