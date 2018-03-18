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18 марта 2018
Главные новости Москвы
14:09  18 марта 2018 0

Сайт Центризбиркома подвергся массированной кибератаке с IP-адресов 15 стран

Хакер, IT (иллюстрации), интернет, аноним, хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, компьютерные сети, it-технологиии
Хакеры атаковали ресурс с IP-адресов из 15 странФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сайт Центризбиркома России подвергся массированной DDoS-атаке с IP-адресов из 15 стран. Кибернападение, произошедшее в день выборов президента страны, было успешно отражено, сообщил председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, пик активности хакеров пришелся на период с двух часов ночи до пяти утра. Источники атаки были расположены в 15 странах, передает слова Памфиловой ТАСС. Также была зафиксирована атака на информационно-справочный центр ЦИК: в частности, многократно увеличилась нагрузка на ресурс.

Ранее глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил о резко выросшем количестве кибератак на российские сайты, в том числе на сайты Роскомнадзора и портала «Лента.ру».

Выборы президента России стартовали утром 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Наталья Володина
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