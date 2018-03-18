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18 марта 2018
17 марта 2018
03:13  18 марта 2018 0

Глава «Ростелекома» сообщил о росте хакерских атак перед выборами президента РФ

Объявление итогов полуфинала конкурса управленцев
По словам Осеевского, в субботу была зафиксирована атака на сайт РоскомнадзораФото: Владимир Андреев © URA.RU

Перед началом голосования на выборах президента РФ было зафиксировано множественное число хакерских атак на некоторые российские ресурсы, в том числе и на сайт Роскомнадзора. Об этом заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский на торжественном мероприятии ЦИК.

«К сожалению, мы видим, что в последние дни возросла активность недоброжелателей. Идут атаки на самые разные сайты», — цитирует телеканал 360 Осеевского. По его словам, в субботу, 17 марта, удалось зафиксировать атаки на сайты Роскомнадзора и интернет-издания «Лента.ру».

Глава «Ростелекома» выразил уверенность, что граждане России смогут без задержки и помех следить за ходом голосования. «Все мы сможем наблюдать, как россияне придут и проголосуют на выборах президента», — подчеркнул Осеевский.

Александр Черноскутов
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