Глава «Ростелекома» сообщил о росте хакерских атак перед выборами президента РФ

Перед началом голосования на выборах президента РФ было зафиксировано множественное число хакерских атак на некоторые российские ресурсы, в том числе и на сайт Роскомнадзора. Об этом заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский на торжественном мероприятии ЦИК.
«К сожалению, мы видим, что в последние дни возросла активность недоброжелателей. Идут атаки на самые разные сайты», — цитирует телеканал 360 Осеевского. По его словам, в субботу, 17 марта, удалось зафиксировать атаки на сайты Роскомнадзора и интернет-издания «Лента.ру».
Глава «Ростелекома» выразил уверенность, что граждане России смогут без задержки и помех следить за ходом голосования. «Все мы сможем наблюдать, как россияне придут и проголосуют на выборах президента», — подчеркнул Осеевский.