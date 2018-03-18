В Кургане митинг-концерт, посвященный присоединению Крыма к России, был намечен на 20:00, но начался с небольшим опозданием. Собравшиеся на площади горожане тепло приветствовали и поздравляли друг друга.
У детей были популярны воздушные шары, которые раздавали всем желающим бесплатно. Также небольшая очередь образовалась к полевой кухне, где выдавали горячую кашу и сладкий чай.
Первым приветствовать собравшихся вышел губернатор Алексей Кокорин. «Четыре года назад восторжествовала справедливость. Мы сегодня вместе строим и развиваем нашу страну», — подчеркнул он. Также Кокорин поблагодарил зауральцев, которые пришли в этот день на выборы.
Эту тему продолжил глава Кургана Сергей Руденко. «Сегодня сотни тысяч россиян вместе с севастопольцами и крымчанами сделали осознанный выбор в пользу поступательного развития страны, — отметил он. — Путь наша активность, наш энтузиазм ради любимой Родины никогда не угаснут». Праздник, на который пришло около трех тысяч горожан, завершился залпами салюта.