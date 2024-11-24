Politico испугал европейцев угрожающей обложкой с Путиным

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Politico выпустил номер с тенью российского главы Владимира Путина, смотрящей на Европу
Politico выпустил номер с тенью российского главы Владимира Путина, смотрящей на Европу Фото:

Американский журнал Politico выпустил воскресный номер с российским президентом Владимиром Путиным на обложке. Тень главы РФ падает на Украину и Европу.

На фото изображен вид сверху на европейскую часть континента. Тень Путина надвигается на Украину и Европу со стороны России.

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Американский журнал Politico выпустил воскресный номер с российским президентом Владимиром Путиным на обложке. Тень главы РФ падает на Украину и Европу. На фото изображен вид сверху на европейскую часть континента. Тень Путина надвигается на Украину и Европу со стороны России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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