Politico испугал европейцев угрожающей обложкой с Путиным

Politico выпустил номер с тенью российского главы Владимира Путина, смотрящей на Европу
Американский журнал Politico выпустил воскресный номер с российским президентом Владимиром Путиным на обложке. Тень главы РФ падает на Украину и Европу.
На фото изображен вид сверху на европейскую часть континента. Тень Путина надвигается на Украину и Европу со стороны России.
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