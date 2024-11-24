Путин поговорил с Эрдоганом

24 ноября 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Путин и Эрдоган обсудили ряд международных тем Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества. Основное внимание было уделено повышению эффективности торгово-экономических связей между странами. «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — сообщается на сайте Кремля. В продолжение беседы в Казани 23 октября 2024 года было предметно обсуждено множество актуальных вопросов двусторонней повестки дня, сделан акцент на повышении эффективности торгово-экономического сотрудничества. По итогам разговора планируется провести контакты по линии профильных ведомств. Также был затронут ряд международных тем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества. Основное внимание было уделено повышению эффективности торгово-экономических связей между странами. «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — сообщается на сайте Кремля. В продолжение беседы в Казани 23 октября 2024 года было предметно обсуждено множество актуальных вопросов двусторонней повестки дня, сделан акцент на повышении эффективности торгово-экономического сотрудничества. По итогам разговора планируется провести контакты по линии профильных ведомств. Также был затронут ряд международных тем.