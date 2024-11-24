Путин поговорил с Эрдоганом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Саммит G20, путин владимир, эрдоган реджеп тайип, сток, stock
Путин и Эрдоган обсудили ряд международных тем Фото:

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества. Основное внимание было уделено повышению эффективности торгово-экономических связей между странами.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — сообщается на сайте Кремля. В продолжение беседы в Казани 23 октября 2024 года было предметно обсуждено множество актуальных вопросов двусторонней повестки дня, сделан акцент на повышении эффективности торгово-экономического сотрудничества.

По итогам разговора планируется провести контакты по линии профильных ведомств. Также был затронут ряд международных тем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества. Основное внимание было уделено повышению эффективности торгово-экономических связей между странами. «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — сообщается на сайте Кремля. В продолжение беседы в Казани 23 октября 2024 года было предметно обсуждено множество актуальных вопросов двусторонней повестки дня, сделан акцент на повышении эффективности торгово-экономического сотрудничества. По итогам разговора планируется провести контакты по линии профильных ведомств. Также был затронут ряд международных тем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...