Кремль: Путин послал сигнал Западу

Президент РФ Владимир Путин, утвердив новую ядерную доктрину России, послал сигнал США о невозможности провокаций и эскалации конфликта на Украине. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
«Безусловно. Здесь не бывает никаких случайностей. Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется, в первую очередь, уходящей администрацией [Джо] Байдена в Вашингтоне», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста. Тот поинтересовался, было ли обновление ядерной доктрины РФ сигналом для США на фоне сообщений о разрешении Байдена бить дальнобойными ракетами вглубь России.
По словам представителя Кремля, США совершают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине. ВСУ ночью 19 ноября ударили по территории Брянской области ракетами ATACMS, пять из них были сбиты комплексом «Панцирь», еще одна повреждена. В этот же день президент РФ Владимир Путин утвердил новую доктрину ядерного сдерживания.
После ударов по РФ американскими дальнобойными ракетами ATACMS в Пентагоне заявили, что эскалация украинского конфликта не предвещает начала мировой войны. При этом Вашингтон планирует и дальше помогать Украине.
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