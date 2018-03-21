Югорские энергетики добрались до самых труднодоступных районов

12:27 21 марта 2018 0

Компания «ЮТЭК-Региональные сети» обновила автопарк Фото: pixabay.com

Компания «ЮТЭК-Региональные сети» в минувшем году приобрела новую спецтехнику, благодаря которой энергетики могут своевременно и качественно обслуживать сети даже в самых труднодоступных районах региона. Закупка 19 единиц современных машин позволила полностью обновить треть автопарка.

«В нашем распоряжении есть передвижные электротехнические лаборатории, автогидроподъемники, тягачи, прицепы, бурильно-крановые машины, снегоходы, вездеходы, катера и так далее», — рассказал Фёдор Феофилактов, начальник управления инженерной инфраструктуры «ЮТЭК-Региональные сети». По его словам, только для обслуживания сетей в Октябрьском районе компания закупила в 2017 году универсальный погрузчик МКСМ, бурильно-крановую установку и моторную лодку. При этом Октябрьский и Нижневартовский районы, которые тоже находятся в зоне ответственности югорских энергетиков, являются самыми большими и труднодоступными из-за обилия лесов, болот, озер и рек. В минувшем году компания также строила сети для садовых товариществ в Белоярском, Нягани, Урае, Мегионе, и Лангепасе и других муниципалитетах. К примеру, для обслуживания кабельных сетей в Мегионе, компания приобрела экскаватор в комплекте с навесным оборудованием.

«В период подготовки к осенне-зимнему периоду или во время вынужденных выездов сотрудники наших сервисных компаний преодолевают огромные расстояния ежедневно, осматривая, проверяя или ремонтируя линии электропередачи. Поэтому надежная техника нам нужна и для безопасности нашего персонала, и для обслуживания сетей на высоком качественном уровне», — пояснил Феофилактов. По его словам, электросетевое имущество компании находится на большей части округа.