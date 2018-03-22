Власти запретят иностранные танкеры на Северном морском пути

10:27 22 марта 2018 0

Инициатива Минпромторга ударит по ямальским газодобытчикам Фото: Дмитрий Лобусов

Правительство России к 2019 году планирует запретить судам иностранного производства перевозить нефть, газ и уголь, добытые в российской Арктике. Инициатива может создать проблемы для «Ямал СПГ», танкеры которого строятся в Южной Корее.

Автором законопроекта является Минпромторг. Он уже согласовал его с Минтрансом и Минэнерго, пишет «Коммерсант». Инициатива вскоре может отправится в правительство. Планируется, что эти меры обеспечат загрузку суперверфи «Звезда», которую «Роснефть» строит на Дальнем Востоке. Проект стал развитием инициативы по обязательному использованию российского флага на Северном морском пути (СМП). Минпромторг предлагает с 2019 года ввести требование, согласно которому перевозка и хранение нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа и угля, добытых в российской Арктике, может осуществляться только судами российского производства. При этом требование распространяется на транспортировку до первого пункта выгрузки или перегрузки за пределами СМПИсключением станет техника со стоимостью превышающей 1 млрд рублей. Этот вопрос будет решать подкомиссия по импортозамещению во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным.

Из-за инициативы Минпромторга у НОВАТЭКа, в частности у проекта «Ямал СПГ» могут возникнуть проблемы, так как танкеры-газовозы, которые строятся в Южной Корее, к 2019 году могут быть не сданы. По данным издания, будущий проект «Арктик СПГ», предполагающий добычу 19,8 млн тонн в год с предварительной стоимостью 20 млрд долларов, может отмениться. В связи с этим между НОВАТЭКом и верфью «Звезда» прошли переговоры, где предложили построить СПГ-танкер на 80% дороже, чем в Южной Корее. Однако качество и сроки сдачи не гарантировались.

Представители НОВАТЭКа признали, что «развитие судостроительной отрасли России требует поддержки». Однако в компании подчеркнули, что в связи с этим уже выпущены соответствующие постановления и распоряжения, которые она выполняет. По ее мнению, предполагаемые поправки фактически могут остановить действующие проекты в Арктике, а также приостановить реализацию новых. По Севморпути в настоящее время ресурсы перевозят только НОВАТЭК и «Газпром нефть». У ЛУКОЙЛа перевалочный пункт «Варандей» располагается в Печорском море, который формально не входит в СМП. На арктическом шельфе «Роснефть» ведет геологоразведку. Суда «Газпром нефти» (шесть штук построенные в Южной Корее) инициатива практически не коснется. В компании заявили, что «есть проблема с одним танкером, которую можно решить».

Ранее президент России Владимир Путин во время ежегодного послания заявил, что Северный морской путь является ключом к развитию российской Арктики и Дальнего Востока. К 2024 году объемы перевозок ресурсов по СМП должны вырасти в десять раз — до 80 миллионов тон в год.