Общественница раскритиковала проект благоустройства курганского сквера, победивший в голосовании

Представитель региональной экспертной группы Курганской области Оксана Ковалева считает неудачным проект благоустройства территории мемориала воинов, погибших в локальных войнах, у торгового центра «Звездный». По мнению Ковалевой, при благоустройстве нужно было предусмотреть больше зелени.
За проект сквера у «Звездного» проголосовало 10,4 тысячи курганцев, по популярности он стал вторым после входа в парк Победы со стороны улицы Зорге. «Вокруг очень интенсивное движение, а там запроектировали детскую площадку без защитного озеленения», — отметила Ковалева в разговоре с «URA.RU».
По ее мнению, Кургану необходимо больше внимания уделять именно проектам, предусматривающим высадку деревьев. Так, эксперт высказался против переделки Бошняковского сквера в проезжую улицу. Такой вариант предлагают некоторые жители окрестных домов. Они считают, что таким образом пациентам будет легче добираться до железнодорожной больницы. Кроме того, это поможет разгрузить соседние улицы.
«Я считаю, что в городе недостаточно озеленения и превращать сквер, которых в городе и так мало, в улицу — это неправильно. В таких проектах минусов будет больше, чем плюсов. Нужно понимать, что комфортные условия для горожан — это не только твердое покрытие тротуаров и проездов, но и качественное озеленение разных видов и уровней, а также новые функции общественных пространств, то есть оживление города и современный подход в проектах, — отмечает Ковалева. — Получается, что в городе уничтожаются остатки того, чего и так мало».
По предварительным данным, на благоустройство общественных пространств в Кургане в этом году будет выделено порядка 45 млн рублей. На эти средства планируется воплотить девять или десять дизайн-проектов, которые набрали наибольшее количество голосов.