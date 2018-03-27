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27 марта 2018
26 марта 2018
07:33  27 марта 2018 0

После закрытия выставки вооружения Нижний Тагил лишился и отеля Park Inn by Radisson

Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, rae, испытательный полигон, военная техника
Отель мирового бренда работал в городе с сентября 2015 годаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Международная гостиничная сеть Park Inn by Radisson больше не работает в Нижнем Тагиле. В скором времени гостиница сменит название и оператора.

«Договор с брендом Park Inn by Radisson расторгли по взаимному согласию сторон», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УВЗ. Строительство здания отеля финансировал завод, впоследствии оно было передано в управлении сети. Позже в составе учредителей оказались люди, связанные с предприятием. Причиной этому послужило желание вернуть вложенные деньги. «Более полугода велась работа. Эта информация была не секретной, но и не афишировалась», — уточнили в УВЗ. Стоит отметить, что отель мирового бренда работал в Нижнем Тагиле с сентября 2015 года.

Международный отельер принес высокий уровень гостиничного сервиса в город. После ухода Park Inn by Radisson из Тагила гостиница продолжит работу на том же высоком уровне, заявили на «Уралвагонзаводе». Однако отель будет носить другое название, и работать с другим оператором. Остальные данные пока являются предметом переговоров, которые не подлежат раскрытию.

Но найти сильного партнера будет сложно: международная сеть соответствовала масштабу маркетинговых планов прежнего руководства «Уралвагонзавода», проводившего популярные выставки вооружения. При ротации гендиректора оппонентам Нижнего Тагила удалось пролоббировать решение о прекращении этих мероприятий — с этого года будет проводиться некая «Конверсия», состав участников и гостей которой пока неясен. Само же руководство УВЗ уже дало понять, что своим внешним образом оно не особо озабочено: популярный имиджевый проект UVZ shop был закрыт одним из первых. Потребность завода, равно как и города без крупных мероприятий, в отеле неочевидна: командировочных руководителей могут принять собственные базы отдыха. Считается, что здание может оказаться в управлении сети Azimut.

Иван Шестак
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