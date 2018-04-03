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03 апреля 2018
02 апреля 2018
10:37  03 апреля 2018 0

В Роструде рассказали о праздничных выходных в мае и июне

Первомайская демонстрация профсоюзов на Красной площади. Москва, шарики, радость, очки, первомай, демонстранты, праздник
Первая рабочая неделя в мае продлится два дняФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Роструде рассказали, сколько праздничных дней ожидают россиян в следующие два месяца. Первая рабочая неделя мая продлится всего два дня.

«В связи с празднованием Первомая, который в этом году приходится на вторник, россияне не будут работать четыре дня подряд», — сообщили агентству «Интерфакс» в ведомстве. Таким образом, праздничные выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля, и продлятся до среды, 2 мая включительно. Так что рабочими на первой неделе мая будут только четверг (3 мая), и пятница, (4 мая).

Праздничным днем будет и 9 мая, которое приходится на среду. При этом два дня до него и два дня после останутся рабочими. 8 мая, как предпраздничный рабочий день, будет короче на один час.

В связи с празднованием Дня России в июне россиян ждут три выходных дня подряд — с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня включительно. Суббота, 9 июня, будет рабочей.

Дарья Корчак
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