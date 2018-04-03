Акция в защиту известного тренера по каратэ Олега Строгонова прошла 3 апреля в Челябинске, на Алом поле. Собравшиеся потребовали отправить в отставку начальника спортуправления мэрии Евгения Иванова, передает корреспондент «URA.RU». Поводом для акции протеста стало увольнение Строгонова с поста директора спортивной школы «Конас».
Контракт со Строгоновым был расторгнут по инициативе работодателя, управления по физкультуре и спорту мэрии Челябинска, без объяснения причин. Начальник управления Евгений Иванов вызвал Строгонова 26 марта и объявил ему об этом. Сторонники и бывшие воспитанники тренера выступили в его защиту. Во время акции на Алом поле участники собирали подписи в защиту Строгонова. Сам тренер на мероприятии не присутствовал, так как находится в больнице. В акции приняло участие около 100 человек.
Евгений Иванов отказался пояснять «URA.RU» причины увольнения Строгонова. Он также опроверг информацию о том, что расторжение контракта связано с оптимизацией муниципальных спортивных школ Челябинска. «Мы заинтересованы в том, чтобы Олег Иванович и дальше занимался тренерской работой, — сообщил начальник спортуправления. — Готовы обсудить с ним любые варианты, но сейчас он приболел и обсуждение откладывается».
Олег Строгонов — мастер спорта СССР и России по карате, тренер высшей категории, многократный чемпион и призер соревнований российского и международного уровня, основатель спортивной школы «Конас». Подготовил целую плеяду известных спортсменов.