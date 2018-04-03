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Главные новости Челябинской области
14:59  03 апреля 2018 0

В Челябинске прошел митинг в защиту известного тренера. ФОТО

Пикет Конас в поддержку директора Олега Строгонова. Челябинск, конас, пикет на алом поле
Акция протеста в защиту тренера состоялась на Алом полеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Акция в защиту известного тренера по каратэ Олега Строгонова прошла 3 апреля в Челябинске, на Алом поле. Собравшиеся потребовали отправить в отставку начальника спортуправления мэрии Евгения Иванова, передает корреспондент «URA.RU». Поводом для акции протеста стало увольнение Строгонова с поста директора спортивной школы «Конас».

Контракт со Строгоновым был расторгнут по инициативе работодателя, управления по физкультуре и спорту мэрии Челябинска, без объяснения причин. Начальник управления Евгений Иванов вызвал Строгонова 26 марта и объявил ему об этом. Сторонники и бывшие воспитанники тренера выступили в его защиту. Во время акции на Алом поле участники собирали подписи в защиту Строгонова. Сам тренер на мероприятии не присутствовал, так как находится в больнице. В акции приняло участие около 100 человек.

Пикет Конас в поддержку директора Олега Строгонова. Челябинск, лучшей школе лучшего директора, пикетчики с плакатами
Начальника спортуправления требуют отправить в отставку
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Пикет Конас в поддержку директора Олега Строгонова. Челябинск, пикетчики с плакатами, кубки школы каратэ конас
На Алое поле принесли награды школы, полученные под руководством тренера
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Пикет Конас в поддержку директора Олега Строгонова. Челябинск, дети хотят заниматься спортом, пикетчики с плакатами
В акции приняли участие воспитанники спортшколы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Евгений Иванов отказался пояснять «URA.RU» причины увольнения Строгонова. Он также опроверг информацию о том, что расторжение контракта связано с оптимизацией муниципальных спортивных школ Челябинска. «Мы заинтересованы в том, чтобы Олег Иванович и дальше занимался тренерской работой, — сообщил начальник спортуправления. — Готовы обсудить с ним любые варианты, но сейчас он приболел и обсуждение откладывается».

Олег Строгонов — мастер спорта СССР и России по карате, тренер высшей категории, многократный чемпион и призер соревнований российского и международного уровня, основатель спортивной школы «Конас». Подготовил целую плеяду известных спортсменов.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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