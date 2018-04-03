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Главные новости Тюменской области
16:52  03 апреля 2018 1

В Тюмени к 9 Мая начали продавать георгиевские ленточки со стразами. ФОТО

Людей возмутили стразы на георгиевской ленточкеФото: «Типичная Тюмень», «ВКонтакте»

В Тюмени в соцсетях обсуждают объявление о продаже «преображенных» георгиевских ленточек. На размещенных в Сети фотографиях изображена двухцветная лента, сложенная в узор и украшенная стразами.

Фотографию объявления опубликовали в группе «Типичная Тюмень» во «ВКонтакте». Комментаторы сообщения разделились на две категории. Одни посчитали, что такие украшения являются надругательствам над символом Великой Отечественной войны: «Надругательство над символикой… идиоты не осознают… торгаши просто превращают в товар нашу гордость и честь», «Георгиевская лента — это память, неужели можно все продать?!», «Я — против! Категорически! На мой взгляд, это мерзко! Хотите сделать украшение? Других ленточек хватает! Выросли „уренгойские мальчики и девочки“». Другие уверены, что ничего предосудительного в таком украшении нет: «Символика не нарушена, а преобразована в красивый — приятный вид», «Вы поймите, это ручная работа человека, вам предлагают не просто ленточку, а красиво уложенную, деньги просят не за саму ленточку, а за свою работу».

Ранее россиянам запретили крепить георгиевские ленты к автомобилям и сумкам. Новый регламент обнародовало движение «Волонтеры Победы», напоминает ИА FlashNord. В опубликованном документе отмечается, что праздничный символ можно закреплять только у сердца. Кроме того, «не допускается ношение ленточки в испорченном виде, на голове и ниже пояса».

Иван Шестак
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