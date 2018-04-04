Шойгу предупредил об угрозе новой гонки вооружений

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил ряд стран в развязывании новой гонки вооружений. По его мнению, они готовы начать ее исключительно из-за собственного высокомерия по отношению к остальному населению планеты.
«Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений», — цитирует «Федеральное агентство новостей» заявление Сергея Шойгу, сделанное на VII Московской конференции по международной безопасности.
О начале новой гонки вооружений мировые СМИ заговорили после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина. Как заявил телеканал NBC со ссылкой на свои источники в правительстве, американский лидер в беседе пообещал не только начать, но и выиграть «соревнование». Впоследствии, впрочем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил журналистов, что ничего подобного не говорилось, сообщает «Национальная служба новостей».