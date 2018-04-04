19:29 04 апреля 2018 8

Аваков рассказал о последствиях повышения цен Фото: Wikimedia Commons

Международный валютный фонд (МВФ) требует от Украины повысить тарифы на газ на 35%. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что «народ сметет власть», если правительство выполнит это требование.

«Да, отлично, повысить-то можно. Но только украинский народ сразу поднимется, сметет власть. Вы этого хотите, уважаемые коллеги?» — цитирует Авакова телеканал 360. Министр отметил, что после этого украинский народ «проголосует за популистов», которые вернут цены на прежний уровень.

Ранее МВФ потребовал от Украины установить «рыночные цены» на газ в рамках четырехлетней программы кредитования на 17,5 миллиарда долларов. Соответствующее заявление в ведомстве сделали после того, как украинское правительство решило не повышать тариф на газ для населения. Как сообщал сайт «Подмосковье сегодня», Украина искусственно создает проблемы с газом. В стране хватит и своих запасов голубого топлива, но оно будет слишком дорогим для населения страны, говорил эксперт.