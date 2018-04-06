16:21 06 апреля 2018 4

Мужчина хотел прорваться в ТЦ, однако его остановили Фото: группа «Инцидент Кемерово», «ВКонтакте»

Сотрудники «Зимней вишни» в Кемерове помешали отцу одной их жертв пожара, Игорю Сабадашу, спасти свою дочь. О попытках мужчина рассказал в суде, где рассматривается дело о страшной трагедии.

По его словам, когда начался пожар, дочь позвонила ему, и он незамедлительно выехал на место происшествия. «Я прорвался на четвертый этаж. Там стояли четыре человека. Когда прорывался в зал, они держали меня за ноги, я хотел ползком туда пролезть, но они меня держали и говорили, что там никого нет», — цитирует мужчину РИА «Новости». На его просьбы пробиться к оказавшимся в ловушке посетителям сотрудники ТЦ «просто стояли и между собой общались».

Отец погибшей девушки подчеркнул, что, когда он приехал, дыма было еще не так много. Сотрудники заведения утверждали, что людей выводят через задний выход. Там Сабадаш никого не нашел, пожарные только подготавливали технику к тушению. Мужчина вспомнил мальчика, который упал с четвертого этажа, и его отца, который «стоял в задымленном окне, держался за косяк и дышал воздухом».

Сабадаш попытался подняться наверх, но полицейские его не пропустили. По словам кемеровчанина, он разговаривал с дочерью по телефону около 20 минут, пока она была в сознании, давал советы лечь на пол и успокаивал словами о том, что их спасут. «Все, что произошло потом, все знают. Дети погибли», — сказал мужчина. Последними словами дочери Сабадаша были: «Я теряю сознание, папа, я тебя люблю».

Трагедия в Кемерове произошла 25 марта, крупный пожар унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Во многих регионах страны устроили стихийные мемориалы, куда несли цветы, игрушки, свечи, передавал сайт «Подмосковье сегодня». После ЧП в России планируют ввести общенациональный стандарт ГОСТ, который ужесточит правила проверки пожарных сигнализаций. Также предложили детские зоны в ТРЦ размещать только на первых этажах, сообщала «Русская планета».