Студенты Массачусетского технологического института США представили рабочий прототип устройства, реагирующего на мысли пользователя. Гаджет позволяет управлять техникой, передавать сообщения и выполнять еще множество действий, считывая желания хозяина с нервных окончаний.
Устройство выглядит, как большая гарнитура для сотового телефона. С помощью специального датчика она считывает сигналы, поступающие в мышцы лица. Чтобы отдать команду или записать какую-то информацию, ее надо мысленно произнести, после чего компьютер отправит данные в нейросеть, которая их проанализирует и примет соответствующее решение, сообщает агентство Nation News. Новинка получила название AlterEgo.
По мнению разработчиков, в первую очередь их устройство может пригодиться для общения в местах с повышенным уровнем шума (на заводах, в аэропортах) и там, где требуется соблюдение полной тишины (во время операций или при устройстве засад сотрудниками спецслужб), передает телеканал 360. Разработчики уверены, что найдется место для использования такого гаджета и в обычной жизни. В своем презентационном видео они демонстрируют, как именно устройство облегчает жизнь.