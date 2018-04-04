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04 апреля 2018
13:56  04 апреля 2018 0

Фанаты посмеялись над Галкиным, который «донашивает» футболку Киркорова. ФОТО

Нашлась фотография Максима Галкина в точно такой же футболке, как у Филиппа КиркороваФото: Максим Галкин, Instagram

В интернете обсуждают совместное фото Максима Галкина и Аллы Пугачевой, на котором он запечатлен в точно такой же футболке, как у Филиппа Киркорова. Пользователи шутят, что шоумен «донашивает» майку за известным певцом.

В комментариях к фотоколлажу пользователи портала Pikabu обсуждают разницу в возрасте между Пугачевой и Галкиным, а также вспоминают тот факт, что раньше отношения связывали примадонну и Филиппа Киркорова. «Она просто у Пугачевой осталась, когда Киркоров съехал. В стирке была… Да ну что вы как маленькие. Это униформа такая», — шутят пользователи, зачастую не стесняясь в выражениях.

Снимок повеселил пользователей Сети
Фото: pikabu.ru

Один из пользователей вспомнил рекламу к давнему бенефису Максима Галкина. «Одной из шуток в этой рекламе была, когда Галкин поет Пугачевой частушку: „Представляешь, слух пустили, будто я с тобой живу!“ А она ему отвечает: „Жаль, что я не воплотила эту сказку наяву!“» По его словам, особенно забавно ему было это вспоминать, когда звездная пара оформила свои отношения.

Дарья Корчак
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