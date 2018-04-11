В Югре лидеры КПРФ намерены закрыть взбунтовавшиеся отделения

В Нижневартовском районном отделении КПРФ, поднявшем бунт против окружкома, пройдет внеплановая проверка, после которой первичная организация может быть ликвидирована. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе районного отделения коммунистов.
Проверка начнется 16 апреля — контрольно-ревизионная комиссия (КРК) окружного комитета изучит все финансовые и уставные документы как районного отделения в целом, так и всех поселковых «первичек». Нижневартовские коммунисты связывают это с попыткой надавить на местное отделение — по их данным, подобные проверки пройдут в других муниципалитетах, где выступили против лидеров КПРФ в Югре.
Как ранее сообщало «URA.RU», в ХМАО несколько отделений КПРФ требуют отставки первого секретаря окружкома Алексея Савинцева — первым с заявлением выступило именно Нижневартовское отделение, а потом эту инициативу подхватили в других городах и районах округа. Ранее окружной комитет уже требовал отставки лидера нижневартовских коммунистов Ирины Загороднюк. В пресс-службе заявили, что ей звонил председатель КРК окружкома Дмитрий Зеленский и настаивал — коммунистка должна покинуть свой пост.
Сам Дмитрий Зеленский пояснил корреспонденту «URA.RU», что лишь просил главную коммунистку района написать письмо в окружной комитет. «Собрание, где ее выбрали, было проведено не по уставу. О перевыборах не предупредили окружком. А я требовать ничего не мог, мы же только ревизионная комиссия», — сообщил Зеленский.
Нынешний раскол в югорском отделении КПРФ считается сильнейшим за всю историю существования окружного комитета. На фоне бунта нескольких отделений, как сообщало агентство, в Сургуте первичную организацию захватили активисты скандально известной «Совести». В частности, новый первый секретарь горкома Сергей Чичканов был фигурантом уголовного дела по обвинению в экстремизме.