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09:58  03 апреля 2018 0

Теперь официально: коммунисты Югры инициировали отставку своего лидера

Мероприятия посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности с подведением итогов конкурса «Черное золото Югры». Ханты-Мансийск, кпрф хмао, савинцев алексей
Савинцева пытаются отправить в отставку, а сам коммунист не хочет разговаривать с журналистамиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре несколько первичных отделений КПРФ требуют отставки первого секретаря окружкома Алексея Савинцева. Соответствующие решения (копии есть в распоряжении «URA.RU») были приняты на муниципальных конференциях в Нижневартовском и Березовском районах.

Предполагается, что подобные собрания коммунистов с такими же решениями пройдут еще на нескольких территориях Югры. В заявлении коммунистов говорится, что в соответствии с уставом партии необходимо срочно избрать новых лидеров окружкома. «В связи с массовыми нарушениями устава руководством окружного отделения КПРФ, нарушениями устава и „положения о КРК“ со стороны КРК КПРФ ХМАО, отсутствием нормальной и качественной организации выборных кампаний в период 2016—2018 годов потребовать от Ханты-Мансийского окружного Комитета КПРФ досрочного созыва внеочередной отчетно—выборной конференции», — постановили коммунисты Нижневартовского района.

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Первый секретарь КПРФ Югры Алексей Савинцев, чьей отставки требуют однопартийцы, наотрез отказался комментировать эти заявления. «Извините, я в данном случае говорить с вами не намерен», — отреагировал коммунист на звонок корреспондента «URA.RU». Источник из окружения Савинцева предполагает, что это может быть провокация. «За атакой на Алексея Владимировича стоит исключенный из партии Анатолий Криста и его союзники-„единороссы“, которым выгодно убрать реальную оппозиционную силу. Жалобы в ЦК уже поступали, подтверждений не нашли», — считает собеседник.

Как ранее сообщало «URA.RU», Савинцев возглавил КПРФ в Югре после отставки Виктора Валеева, которого исключили из думы ХМАО после скандала с нападением на продавщицу. После прихода Алексея Савинцева в партии начался затяжной кризис, активизировавшийся во время президентской кампании. Рядовые коммунисты обвиняли Савинцева в попытке саботажа агитации за кандидата Павла Грудинина, а также в самопиаре на выборах главы государства.

Антон Степыгин
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