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12 апреля 2018
12:31  12 апреля 2018 7

Российским полицейским запретили ходить в «Макдональдс» и изменять женам

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Подлинность документа пока не подтвержденаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Краснодарском крае региональное управление МВД выпустило предписание, содержащее массу интересных требований к поведению местных полицейских. Согласно документу, стражам порядка нельзя ходить в «Макдональдс» и ночные клубы, а также изменять своим женам.

Фото: телеграм-канал 4chan

Помимо этого, краснодарским полицейским запрещено носить шорты, футболки с рукавом выше локтя и любую одежду с иностранными надписями. Девушкам-полицейским запрещено носить декольте, открытые купальники и плавки «с вульгарными округлениями». С одеждой связан и еще один пункт — полицейским запрещается передвигаться в форменной одежде на общественном транспорте «в положении сидя», сообщает «Лента.ру».

Также под угрозой увольнения окажутся все сотрудники полиции, которые посмеют улыбаться, «хмуриться», материться и «применять любые конструкции, отличные от правил литературного русского языка». Отметим, что предписание, согласно опубликованному в соцсетях документу, вступает в силу с 1 июня 2018 года. Впрочем, широко обсуждается предположение, что предписание не что иное, как фейк.

Сергей Макеев
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