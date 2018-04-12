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12 апреля 2018
11 апреля 2018
10 апреля 2018
14:43  12 апреля 2018 0

Правительство ХМАО заключило договор об экономическом партнерстве с провинцией Сирии

Первый международный форум
Губернатор ХМАО стал первым главой региона, посетившим Сирию с момента начала военных действийФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в ходе рабочей командировки в Сирию подписала договор об экономическом партнерстве региона с сирийской провинцией Хомс. Об этом 12 апреля «URA.RU» сообщили в югорском департаменте общественных и внешних связей.

В ведомстве подчеркнули, что Наталья Комарова стала первым губернатором РФ, посетившим Сирийскую Арабскую Республику со времен начала вооруженного конфликта на территории государства, а решение о подписании договора о сотрудничестве было принято на заседании регионального правительства еще в феврале.

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«Визит губернатора Югры направлен на продвижение участия российского бизнеса и, в частности, компаний из автономного округа в восстановлении Сирии», — говорится в сообщении департамента. Наталья Комарова и представители группы дружбы уже посетили промышленный город Хассия в провинции Хомс, а также ряд предприятий в этом регионе.

Как уже сообщало агентство, Наталья Комарова отправилась в Сирию в составе российской делегации, в которую входит группа Госдумы по связям с парламентом Сирии. Российская делегация запланировала несколько официальных встреч, а также встречу с президентом Башаром Асадом. Известно, что вместе с Комаровой в Сирию уехал ее заместитель Алексей Шипилов.

Игорь Волосин
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