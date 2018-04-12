Правительство ХМАО заключило договор об экономическом партнерстве с провинцией Сирии

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в ходе рабочей командировки в Сирию подписала договор об экономическом партнерстве региона с сирийской провинцией Хомс. Об этом 12 апреля «URA.RU» сообщили в югорском департаменте общественных и внешних связей.
В ведомстве подчеркнули, что Наталья Комарова стала первым губернатором РФ, посетившим Сирийскую Арабскую Республику со времен начала вооруженного конфликта на территории государства, а решение о подписании договора о сотрудничестве было принято на заседании регионального правительства еще в феврале.
«Визит губернатора Югры направлен на продвижение участия российского бизнеса и, в частности, компаний из автономного округа в восстановлении Сирии», — говорится в сообщении департамента. Наталья Комарова и представители группы дружбы уже посетили промышленный город Хассия в провинции Хомс, а также ряд предприятий в этом регионе.
Как уже сообщало агентство, Наталья Комарова отправилась в Сирию в составе российской делегации, в которую входит группа Госдумы по связям с парламентом Сирии. Российская делегация запланировала несколько официальных встреч, а также встречу с президентом Башаром Асадом. Известно, что вместе с Комаровой в Сирию уехал ее заместитель Алексей Шипилов.