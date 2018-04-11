Губернатор Комарова вылетела в Сирию на встречу с Асадом

16:03 11 апреля 2018 1

Наталья Комарова планирует провести ряд важных встреч Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа—Югры Наталья Комарова в составе российской делегации отправляется в Сирию. Об этом рассказали «URA.RU» в окружном департаменте связей.

Делегация, в которую входит группа Госдумы по связям с парламентом Сирии, планирует в арабской республике провести ряд встреч, в том числе с президентом страны Башаром Асадом, сообщает «Интерфакс». Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова проведет переговоры с главой сирийской провинции Хомс Талалом Барази — с ним планируется подписать соглашение о партнерстве, сотрудничестве и развитии экономических связей. В планах делегации также экскурсия по промышленному городу Хассия и посещение Дамаска. Кроме того, Наталья Комарова в рамках визита должна встретиться с председателем Народного Совета Сирийской Арабской республики Хаммудой Саббагом.

В ближайшие дни в Сирию, как ожидается, прибудут представители руководства «Единой России». Единороссы планируют подписать соглашение о партнерстве с сирийской партией «Баас».